https://ria.ru/20251127/putin-2057930311.html
Россия продолжит плотно сотрудничать с союзниками по ОДКБ, заявил Путин
Россия продолжит плотно сотрудничать с союзниками по ОДКБ, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Россия продолжит плотно сотрудничать с союзниками по ОДКБ, заявил Путин
Россия продолжит плотно взаимодействовать с союзниками в укреплении оборонного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил президент... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:33:00+03:00
2025-11-27T10:33:00+03:00
2025-11-27T12:37:00+03:00
россия
одкб
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057930789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, в мире, владимир путин
Россия, ОДКБ, В мире, Владимир Путин
Россия продолжит плотно сотрудничать с союзниками по ОДКБ, заявил Путин
Путин: РФ продолжит сотрудничать с союзниками в сфере обороноспособности ОДКБ