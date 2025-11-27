https://ria.ru/20251127/putin-2057927855.html
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:24:00+03:00
2025-11-27T10:24:00+03:00
2025-11-27T10:26:00+03:00
бишкек
одкб
россия
владимир путин
садыр жапаров
киргизия
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057935879_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_7d5cef3e4308b44b7ac73641a5083969.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2057915961.html
бишкек
россия
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057924755_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_031c930ba3eb35f096868d96a37c9594.jpg
Бишкек, ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Киргизия, Александр Лукашенко, Политика
