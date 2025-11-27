Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ - РИА Новости, 27.11.2025
09:00 27.11.2025 (обновлено: 09:08 27.11.2025)
Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 27.11.2025
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский лидер примет участие в церемонии приветствия президентом Киргизии Садыром Жапаровым глав государств-членов ОДКБ и в совместном фотографировании. Затем состоятся заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах.
Также ожидается, что Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Бишкек пообщается со СМИ.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
26 ноября, 16:01
 
БишкекРоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБВ мире
 
 
