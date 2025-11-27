Рейтинг@Mail.ru
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 27.11.2025 (обновлено: 09:37 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/putin--2057913692.html
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе - РИА Новости, 27.11.2025
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:29:00+03:00
2025-11-27T09:37:00+03:00
киргизия
россия
садыр жапаров
владимир путин
бишкек
александр лукашенко
одкб
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057913959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_51f84eb38d97f367cd81b75b1bde5f94.jpg
https://ria.ru/20251127/odkb-2057905576.html
киргизия
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заседание саммита ОДКБ в узком составе
Заседании саммита ОДКБ в узком составе
2025-11-27T09:29
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057913959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3cfeb95a124b74067bd239112d4a8457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, бишкек, александр лукашенко, одкб, политика
Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Бишкек, Александр Лукашенко, ОДКБ, Политика
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе

Путин В Киргизии принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
"Саммит открылся встречей в узком составе", - сообщили в Кремле. Также в Telegram-канале были опубликованы кадры начала заседания.
Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ожидается, что затем состоится заседание в расширенном составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
На заседании ОДКБ в Бишкеке приняли решения по десяткам вопросов
Вчера, 08:48
 
КиргизияРоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинБишкекАлександр ЛукашенкоОДКБПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала