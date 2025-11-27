РИА Новости. СУД ОСТАВИЛ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ИСК ОБЩЕСТВЕННИКА БОРОДИНА К ПЕВИЦЕ ПУГАЧЕВОЙ - СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РАСПОРЯЖЕНИИ РИА НОВОСТИ
https://ria.ru/20251127/pugacheva-2057942149.html
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой - РИА Новости, 27.11.2025
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой
РИА Новости. СУД ОСТАВИЛ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ИСК ОБЩЕСТВЕННИКА БОРОДИНА К ПЕВИЦЕ ПУГАЧЕВОЙ - СУДЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РАСПОРЯЖЕНИИ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:03:00+03:00
2025-11-27T11:03:00+03:00
2025-11-27T11:03:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:152:1672:1092_1920x0_80_0_0_d8eb288f0c99c4bfc557a76801da7abd.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045122819_0:0:1672:1254_1920x0_80_0_0_7f8b062b43d38ce8642a5d6e03229f32.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия
Суд оставил без движения иск Бородина к Пугачевой
Певица Алла Пугачева. Архивное фото