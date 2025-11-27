Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ

Встреча в Париже завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-триком отметился Витинья (45, 53 минуты, 76-я - с пенальти), мячи также забили Фабиан Руис (59) и Вильян Пачо (90+3). Вратарь парижан Люка Шевалье совершил два сейва. У "Тоттенхэма" дублем отметился Рандаль Коло Муани (50, 73), также отличился Ришарлисон (35).

"ПСЖ" (12 очков) одержал четвертую победу при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Тоттенхэм" (8 очков) впервые проиграл в текущем розыгрыше турнира и опустился на 16-ю позицию. В активе английской команды также две победы и две ничьи.