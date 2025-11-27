Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:14 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/pszh-2057866859.html
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Тоттенхэмом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T01:14:00+03:00
2025-11-27T01:14:00+03:00
футбол
спорт
витинья (2000)
фабиан руис
ришарлисон
тоттенхэм хотспур
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057858887_0:0:2719:1530_1920x0_80_0_0_f9eee60460613e575e8c4895d7e90342.jpg
/20251127/mbappe--2057865713.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057858887_0:0:2719:2040_1920x0_80_0_0_8621d04049ecd3b05e7011086a8b1f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, витинья (2000), фабиан руис, ришарлисон, тоттенхэм хотспур, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Витинья (2000), Фабиан Руис, Ришарлисон, Тоттенхэм Хотспур, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ

Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче основного этапа ЛЧ

© Getty Images / Adam Davy - PA ImagesЭпизод матча "ПСЖ" против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов
Эпизод матча ПСЖ против Тоттенхэма в Лиге чемпионов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Adam Davy - PA Images
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Тоттенхэмом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-триком отметился Витинья (45, 53 минуты, 76-я - с пенальти), мячи также забили Фабиан Руис (59) и Вильян Пачо (90+3). Вратарь парижан Люка Шевалье совершил два сейва. У "Тоттенхэма" дублем отметился Рандаль Коло Муани (50, 73), также отличился Ришарлисон (35).
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил футболист французской команды Лукас Эрнандес.
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
5 : 3
Тоттенхэм
45‎’‎ • Витинья
(Quentin Ndjantou)
53‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
59‎’‎ • Фабиан Руис
(Жуан Невеш)
65‎’‎ • Вильям Пачо
76‎’‎ • Витинья (П)
35‎’‎ • Ришарлисон
(Рандаль Коло-Муани)
50‎’‎ • Рандаль Коло-Муани
73‎’‎ • Рандаль Коло-Муани
(Родриго Бентанкур)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"ПСЖ" (12 очков) одержал четвертую победу при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Тоттенхэм" (8 очков) впервые проиграл в текущем розыгрыше турнира и опустился на 16-ю позицию. В активе английской команды также две победы и две ничьи.
В следующем туре "ПСЖ" 10 декабря сыграет в гостях с испанским "Атлетиком", днем ранее "Тоттенхэм" примет чешскую "Славию".

Результаты других матчей:

  • "Айнтрахт" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:3;
  • "Спортинг" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ
Вчера, 01:02
 
ФутболСпортВитинья (2000)Фабиан РуисРишарлисонТоттенхэм ХотспурПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала