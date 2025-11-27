Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Тоттенхэмом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Париже завершилась со счетом 5:3. В составе победителей хет-триком отметился Витинья (45, 53 минуты, 76-я - с пенальти), мячи также забили Фабиан Руис (59) и Вильян Пачо (90+3). Вратарь парижан Люка Шевалье совершил два сейва. У "Тоттенхэма" дублем отметился Рандаль Коло Муани (50, 73), также отличился Ришарлисон (35).
На 3-й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил футболист французской команды Лукас Эрнандес.
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
"ПСЖ" (12 очков) одержал четвертую победу при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Тоттенхэм" (8 очков) впервые проиграл в текущем розыгрыше турнира и опустился на 16-ю позицию. В активе английской команды также две победы и две ничьи.
В следующем туре "ПСЖ" 10 декабря сыграет в гостях с испанским "Атлетиком", днем ранее "Тоттенхэм" примет чешскую "Славию".
