Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у его родных

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Завербованный СБУ Игнат Кузин, устроивший взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, в последнем слове попросил прощения у родных погибшего, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"У меня не было желания или мотивов взрывать бомбу, был другой план - он никак не относился к тому, к чему это привело, всё должно было быть иначе. Я искренне раскаиваюсь, сожалею, прошу прощения у семьи погибшего, у тех, чью жизнь я подверг опасности. Я этого не хотел, но я виновен и готов искупить свою вину перед семьей погибшего, перед потерпевшими", - заявил он на стадии последнего слова.

Кузин добавил, что с момента задержания давал признательные показания.

"Я давал чистосердечное признание без давления, без улик, их тогда не было, в присутствии своего защитника. При моем содействии был найден изготовитель взрывоопасного предмета, раскрыто ещё одно преступление. Я не юлил в процессе допроса, не заводил следствие в тупики", - отметил мужчина.

Оглашение приговора Кузину назначено на сегодня.

Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях. Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК , Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ . За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.

Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.

Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины , по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.