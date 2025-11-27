Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Ефремова*

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, он предстанет перед судом, сообщили в столичной прокуратуре.
"Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, Ефремов*, находясь в Москве и Подмосковье, "с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником действующих российских органов власти, перевел деньги на нужды и обеспечение организации, запрещенной в РФ из-за экстремистской деятельности". Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено из-за переводов в адрес ФБК**, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного.
Ефремов* - блогер, бизнесмен и основатель бренда Nikita Efremov*. Он открыл в России несколько магазинов, где продавал одежду и обувь, в основном кроссовки из лимитированных коллекций. Позднее обзавелся бутиком в Дубае.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
9 ноября, 06:05