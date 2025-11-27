Рейтинг@Mail.ru
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
08:00 27.11.2025
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
Подмосковные следователи задержали администратора и сотрудника реабилитационного центра для подростков. Родителям обещали качественное лечение от различных... РИА Новости, 27.11.2025
московская область (подмосковье)
дедовск
ростовская область
московская область (подмосковье)
дедовск
ростовская область
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
московская область (подмосковье), дедовск, ростовская область
Московская область (Подмосковье), Дедовск, Ростовская область

"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Подмосковные следователи задержали администратора и сотрудника реабилитационного центра для подростков. Родителям обещали качественное лечение от различных зависимостей. На деле же, по версии СК, над детьми регулярно издевались. О том, кто стоит за сетью скандальных рехабов, — в материале РИА Новости.

Вечерний штурм

На днях спецназ нагрянул в реабилитационный центр в Дедовске, где находились несколько десятков подростков. Здание буквально пришлось брать штурмом. Когда все закончилось, высвободить удалось более 20 постояльцев.
Облава произошла после того, как 16-летний воспитанник попал в реанимацию с повреждениями головы, тела и конечностей. На руках и ногах обнаружили следы от веревок. По словам матери, подросток две недели пролежал на полу в полумертвом состоянии, прежде чем его увезли в больницу. При этом ей не давали увидеть сына, ссылались на "плохое поведение" и присылали фото, как будто все под контролем. Сейчас пострадавший на ИВЛ, у него развился сепсис.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи
Силовики опросили свидетелей и выяснили, что сотрудники реабилитационного центра часто выходили за рамки обещанного лечения зависимостей. При этом месячное содержание подростка в рехабе обходилось родителям примерно в сто тысяч рублей.
"С августа по ноябрь 2025-го в Дедовске организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, — сообщили в ГСУ СКР по Московской области. — С их законными представителями заключали договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам".
Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц"; "Истязание"; "Незаконное лишение свободы"; "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Администратора, а также одну из сотрудниц — 18-летнюю девушку — задержали. Первого по решению суда на время расследования отправили в СИЗО, второй должны избрать меру пресечения в ближайшее время.
Задержание девушки, участвовавшей в избиении подростков в реабилитационном центре в Истре, Московская область
Задержание девушки, участвовавшей в избиении подростков в реабилитационном центре в Истре, Московская область
© Фото : ГСК СК России по Московской области
Задержание девушки, участвовавшей в избиении подростков в реабилитационном центре в Истре, Московская область

Смотрящая и надзиратель

По предварительным данным, основала рехаб ростовчанка Анна Хоботова, позиционирующая себя как детский психолог-психотерапевт, юрист, правозащитник и руководитель центров для трудных подростков.
"Наши центры — это пространство заботы, где подростки и их семьи получают поддержку, понимание и шанс на перемены, — говорит Хоботова в телеграм-канале. — Мы оказываем индивидуальную и групповую психологическую помощь. Главное для нас — это вернуть ребенку уверенность, помочь семье снова понять друг друга и вместе двигаться вперед".
У себя в канале Хоботова дает множество советов по воспитанию детей, особенно трудных подростков, проводит тренинги и делится историями "выпускников" центра, успешно прошедших курс реабилитации. Кроме того, ростовчанка не раз выступала в качестве эксперта в СМИ.
"Называл это помощью". Зачем успешный анестезиолог травил пациентов
14 сентября, 08:00
"Называл это помощью". Зачем успешный анестезиолог травил пациентов
14 сентября, 08:00
Судя по информации из открытых источников, Хоботова руководила несколькими центрами в Ростовской области, Подмосковье и Екатеринбурге. Отзывы о них очень разные.
"Слава богу, смогла забрать дочь оттуда, — пишет одна из пользователей форума о рехабах в сентябре 2025-го, имея в виду, вероятно, центр в Дедовске. — Мы платили 90 тысяч в месяц за детскую тюрьму, где смотрящая — Хоботова, а надзиратель — наркоманка Елизавета, называющая себя психологом. Берегите детей от таких центров. Жалею, что попала в эти руки и взяла кредит в полмиллиона".
Не исключено, что упоминаемая Елизавета — та самая задержанная следователями 18-летняя сотрудница центра.
Также на форумах можно встретить много отзывов и от бывших обитателей рехаба Хоботовой. "Два года назад меня положили в шаговый реабилитационный центр, где находились дети от девяти до 17 лет, — пишет девушка. — В общей сложности 20 человек, четыре-пять из которых наркоманы. Остальных привозили по причине плохого поведения и игромании. Пробыла там 11 месяцев, на протяжении которых нас могли лишить еды на весь день, заставляли приседать и отжиматься без остановки до четырех утра, снимая все на видео. На Новый год один из консультантов бухал у себя в кабинете, а второй светил нам ночью фонариком в лицо, будучи под солями (в состоянии наркотического опьянения). Про такие приключения можно рассказывать еще долго".
Капельница
Капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница
Однако есть и немало положительных отзывов родителей, чьим детям якобы помогла методика ростовчанки. "Спасибо Анне Павловне и сотрудникам центра за то, что в буквальном смысле спасли сына, — написал в сентябре этого года Андрей П. — По итогам программы мы получили действительно работающие рекомендации от специалистов рехаба, как правильно вести себя с ребенком".
Заказные такие высказывания или нет, установить сложно. Однако спрос на услуги Хоботовой был довольно высокий.

Финансовые трудности

Местоположение Хоботовой и ее возможных подельников пока неизвестно — сейчас их разыскивают оперативники. Между тем, судя по материалам судебных приставов и юридическим регистрационным документам, основанный Анной четыре года назад в Ростове-на-Дону фонд "Галактика" задолжал свыше 271 тысячи рублей.
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
27 января, 08:00
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
27 января, 08:00
В сентябре и ноябре были возбуждены два исполнительных производства о "взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Долгами фонда сейчас занимаются приставы Ростовской области.
Расследование уголовного дела продолжается. Возможно, уже в ближайшее время в материалах появятся новые эпизоды и фигуранты как среди потерпевших, так и среди подозреваемых. Если вину сотрудников рехаба докажут в суде, им в зависимости от роли каждого может грозить до 12 лет лишения свободы.
 
Московская область (Подмосковье)ДедовскРостовская область
 
 
