"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье

Подмосковные следователи задержали администратора и сотрудника реабилитационного центра для подростков. Родителям обещали качественное лечение от различных зависимостей. На деле же, по версии СК, над детьми регулярно издевались. О том, кто стоит за сетью скандальных рехабов, — в материале РИА Новости.

Вечерний штурм

На днях спецназ нагрянул в реабилитационный центр в Дедовске, где находились несколько десятков подростков. Здание буквально пришлось брать штурмом. Когда все закончилось, высвободить удалось более 20 постояльцев.

Облава произошла после того, как 16-летний воспитанник попал в реанимацию с повреждениями головы, тела и конечностей. На руках и ногах обнаружили следы от веревок. По словам матери , подросток две недели пролежал на полу в полумертвом состоянии, прежде чем его увезли в больницу. При этом ей не давали увидеть сына, ссылались на "плохое поведение" и присылали фото, как будто все под контролем. Сейчас пострадавший на ИВЛ, у него развился сепсис.

Силовики опросили свидетелей и выяснили, что сотрудники реабилитационного центра часто выходили за рамки обещанного лечения зависимостей. При этом месячное содержание подростка в рехабе обходилось родителям примерно в сто тысяч рублей.

"С августа по ноябрь 2025-го в Дедовске организовали реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, — сообщили в ГСУ СКР по Московской области. — С их законными представителями заключали договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам".

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц"; "Истязание"; "Незаконное лишение свободы"; "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Администратора, а также одну из сотрудниц — 18-летнюю девушку — задержали. Первого по решению суда на время расследования отправили в СИЗО, второй должны избрать меру пресечения в ближайшее время.

Смотрящая и надзиратель

По предварительным данным, основала рехаб ростовчанка Анна Хоботова, позиционирующая себя как детский психолог-психотерапевт, юрист, правозащитник и руководитель центров для трудных подростков.

"Наши центры — это пространство заботы, где подростки и их семьи получают поддержку, понимание и шанс на перемены, — говорит Хоботова в телеграм-канале. — Мы оказываем индивидуальную и групповую психологическую помощь. Главное для нас — это вернуть ребенку уверенность, помочь семье снова понять друг друга и вместе двигаться вперед".

У себя в канале Хоботова дает множество советов по воспитанию детей, особенно трудных подростков, проводит тренинги и делится историями "выпускников" центра, успешно прошедших курс реабилитации. Кроме того, ростовчанка не раз выступала в качестве эксперта в СМИ.

Судя по информации из открытых источников, Хоботова руководила несколькими центрами в Ростовской области, Подмосковье и Екатеринбурге. Отзывы о них очень разные.

"Слава богу, смогла забрать дочь оттуда, — пишет одна из пользователей форума о рехабах в сентябре 2025-го, имея в виду, вероятно, центр в Дедовске. — Мы платили 90 тысяч в месяц за детскую тюрьму, где смотрящая — Хоботова, а надзиратель — наркоманка Елизавета, называющая себя психологом. Берегите детей от таких центров. Жалею, что попала в эти руки и взяла кредит в полмиллиона".

Не исключено, что упоминаемая Елизавета — та самая задержанная следователями 18-летняя сотрудница центра.

Также на форумах можно встретить много отзывов и от бывших обитателей рехаба Хоботовой. "Два года назад меня положили в шаговый реабилитационный центр, где находились дети от девяти до 17 лет, — пишет девушка. — В общей сложности 20 человек, четыре-пять из которых наркоманы. Остальных привозили по причине плохого поведения и игромании. Пробыла там 11 месяцев, на протяжении которых нас могли лишить еды на весь день, заставляли приседать и отжиматься без остановки до четырех утра, снимая все на видео. На Новый год один из консультантов бухал у себя в кабинете, а второй светил нам ночью фонариком в лицо, будучи под солями (в состоянии наркотического опьянения). Про такие приключения можно рассказывать еще долго".

Однако есть и немало положительных отзывов родителей, чьим детям якобы помогла методика ростовчанки. "Спасибо Анне Павловне и сотрудникам центра за то, что в буквальном смысле спасли сына, — написал в сентябре этого года Андрей П. — По итогам программы мы получили действительно работающие рекомендации от специалистов рехаба, как правильно вести себя с ребенком".

Заказные такие высказывания или нет, установить сложно. Однако спрос на услуги Хоботовой был довольно высокий.

Финансовые трудности

Местоположение Хоботовой и ее возможных подельников пока неизвестно — сейчас их разыскивают оперативники. Между тем, судя по материалам судебных приставов и юридическим регистрационным документам, основанный Анной четыре года назад в Ростове-на-Дону фонд "Галактика" задолжал свыше 271 тысячи рублей.

В сентябре и ноябре были возбуждены два исполнительных производства о "взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Долгами фонда сейчас занимаются приставы Ростовской области.