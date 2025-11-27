Ковальчук призвал создать в России структуру для отбора прорывных проектов

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Структуру для отбора прорывных проектов, направленных на развитие страны, надо создать в России, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

« "Мы должны сделать так, чтобы был инструмент - раньше он назывался Спецкомитетом, сегодня можно назвать "Агентством будущего", - сказал Ковальчук на сессии V Конгресса молодых ученых "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта", проводя параллель со Специальным комитетом - структурой, координировавшей реализацию советского атомного проекта.

По мнению Ковальчука, новая структура могла бы выбрать "задачи, которые являются приоритетными для рывка, для прорыва", и определить, что необходимо для реализации этих задач.