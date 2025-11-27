Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье назначил 13 лет колонии строгого режима адвокату Андрею Конопле, признанному виновным в убийстве в 2010 году сторожа зимовья, из-за которого в пожаре погибла подруга фигуранта, сообщает прокуратура региона.