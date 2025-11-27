Рейтинг@Mail.ru
Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 27.11.2025
10:22 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/primore-2057927029.html
Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии
Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 27.11.2025
Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии
Суд в Приморье назначил 13 лет колонии строгого режима адвокату Андрею Конопле, признанному виновным в убийстве в 2010 году сторожа зимовья, из-за которого в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:22:00+03:00
2025-11-27T10:22:00+03:00
Новости
происшествия, анучинский район, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Анучинский район, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Адвокат, обвиняемый в убийстве сторожа в Приморье, получил 13 лет колонии

Адвокат Конопля получил 13 лет колонии за убийство сторожа из мести в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье назначил 13 лет колонии строгого режима адвокату Андрею Конопле, признанному виновным в убийстве в 2010 году сторожа зимовья, из-за которого в пожаре погибла подруга фигуранта, сообщает прокуратура региона.
Ранее СУСК сообщало, что вечером 4 января 2010 года адвокат Андрей Конопля и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лес Анучинского района. Утром 5 января сторож, являющийся давним знакомым обвиняемого, будучи пьян, поджег зимовье, начался пожар. Всем удалось выбраться из огня, кроме одной женщины, она скончалась от полученных ожогов. Конопля, по данным СУСК, из мести за подругу решил убить сторожа. В лесу он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался, и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте, отмечали следователи.
"Андрей Конопля признан виновным по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам"… С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
