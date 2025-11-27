Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оповестили Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре о взятии под охрану избирательных участков в единый день голосования в Приднестровье, заявил в четверг сопредседатель от ПМР Константин Калинёнок.

"На всей территории Приднестровья с 8 до 20-00 будут открыты избирательные участки, в том числе расположенные в Зоне безопасности. Делегация Приднестровья извещает, что в период проведения выборов территориальными подразделениями правоохранительных органов Приднестровья будут проводиться мероприятия по охране общественного порядка", - говорится в письме Калиненка.