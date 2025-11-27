Рейтинг@Mail.ru
Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 27.11.2025 (обновлено: 15:39 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/pridnestrove-2058060701.html
Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов
Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов - РИА Новости, 27.11.2025
Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов
Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оповестили Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре о взятии РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:33:00+03:00
2025-11-27T15:39:00+03:00
в мире
молдавия
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057769558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d41a421c8c9932bb41ee5743c5ea2d0a.jpg
https://ria.ru/20251126/pridnestrove-2057847902.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057242926.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057769558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b68e2f4d18b71ad88464d058ba665736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов

Калиненок: власти ПМР сообщили ОКК об охране участков в единый день голосования

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оповестили Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре о взятии под охрану избирательных участков в единый день голосования в Приднестровье, заявил в четверг сопредседатель от ПМР Константин Калинёнок.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
Граждане во время досрочного голосования на выборах депутатов в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД ПМР направил ОБСЕ обращение о попытках срыва выборов
26 ноября, 22:09
"На всей территории Приднестровья с 8 до 20-00 будут открыты избирательные участки, в том числе расположенные в Зоне безопасности. Делегация Приднестровья извещает, что в период проведения выборов территориальными подразделениями правоохранительных органов Приднестровья будут проводиться мероприятия по охране общественного порядка", - говорится в письме Калиненка.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
 
В миреМолдавияОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала