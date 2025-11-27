Власти ПМР оповестили ОКК об охране избирательных участков в день выборов

ТИРАСПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) оповестили Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре о взятии под охрану избирательных участков в единый день голосования в Приднестровье, заявил в четверг сопредседатель от ПМР Константин Калинёнок.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Ранее министерство госбезопасности ПМР указало, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
"На всей территории Приднестровья с 8 до 20-00 будут открыты избирательные участки, в том числе расположенные в Зоне безопасности. Делегация Приднестровья извещает, что в период проведения выборов территориальными подразделениями правоохранительных органов Приднестровья будут проводиться мероприятия по охране общественного порядка", - говорится в письме Калиненка.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
