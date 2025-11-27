Национальную премию "Врач с большой буквы" вручили терапевтам и педиатрам

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Лучшие участковые терапевты и педиатры из 10 регионов России стали лауреатами национальной экспертной премии "Врач с большой буквы", сообщает учредитель премии – компания "АльфаСтрахование — ОМС".

Эта профессиональная награда ежегодно вручается врачам разных специальностей за высокие стандарты качества работы и вклад в укрепление здоровья населения. Премия проходит при поддержке региональных министерств, департаментов здравоохранения и территориальных фондов ОМС.

В 2025 году награду получают 58 специалистов амбулаторно-поликлинического звена - участковые педиатры за помощь новорожденным и малышам до двух лет и участковые терапевты за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Первые церемонии награждения уже прошли в Ханты-Мансийском автономном округе и Кемеровской области-Кузбассе. В начале декабря награду вручат лауреатам в Тюменской, Мурманской, Омской, Брянской, Тульской, Новгородской, Челябинской областях и в Краснодарском крае.

Победителей определила комиссия по результатам независимого аудита качества медицинской помощи по ОМС. Критериями оценки работы терапевтов были успешность ведения пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниями. У педиатров оценивались качество патронажа и регулярность наблюдения детей в возрасте до двух лет одним участковым врачом, а также диспансерное наблюдение детей этой группы и полнота проведения обследований.

Главный приз для лауреатов — очная стажировка в ведущих профильных федеральных медицинских центрах страны по индивидуальным программам. Участковые терапевты пройдут обучение в НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, а участковые педиатры — в РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

"Этой наградой мы поощряем лучших специалистов, поддерживающих высокие стандарты качества медицинской помощи, и даем им возможность углублять свои знания, повышать квалификацию и обмениваться опытом в федеральных центрах, где разрабатываются клинические рекомендации. Тем самым мы помогаем совершенствовать региональную медицину и работаем на сохранение здоровья населения. В этом плане цели премии напрямую отвечают задачам национального проекта о продолжительной и активной жизни", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "АльфаСтрахование — ОМС" Андрея Рыжакова.