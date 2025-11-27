Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

"Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия", — говорится в распоряжении .

Летом страны открыли регулярное воздушное сообщение. Первого августа в аэропорту Внуково приземлился прямой рейс авиакомпании Flaynas из Эр-Рияда. С 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia.