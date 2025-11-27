https://ria.ru/20251127/pravitelstvo-2058105504.html
Путин: Россия вырабатывает ответ на случай воровства ЕС активов
Правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай воровства Евросоюзом замороженных активов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
экономика
россия
владимир путин
евросоюз
россия
экономика, россия, владимир путин, евросоюз
