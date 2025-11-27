Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит пенсионное обеспечение для работавших на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
04:19 27.11.2025
Правительство обсудит пенсионное обеспечение для работавших на Украине
Правительство обсудит пенсионное обеспечение для работавших на Украине
Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 27.11.2025
общество
2025
Правительство обсудит пенсионное обеспечение для работавших на Украине

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учету периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
