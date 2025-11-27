Правительство обсудит пенсионное обеспечение для работавших на Украине

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР.

Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учету периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения.