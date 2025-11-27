Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55 - РИА Новости, 27.11.2025
10:14 27.11.2025 (обновлено: 11:12 27.11.2025)
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 27.11.2025
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55

© AP Photo / Chan Long HeiТушение пожара, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге
Тушение пожара, вспыхнувший в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Тушение пожара, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге
ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55, передает Центральное телевидение Китая.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар накануне охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court.
"В результате пожара погибли 55 человек", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем.
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
