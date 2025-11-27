Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55, передает Центральное телевидение Китая.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар накануне охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court.
"В результате пожара погибли 55 человек", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем.