Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 55

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем.