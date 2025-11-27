Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии
16:57 27.11.2025 (обновлено: 18:33 27.11.2025)
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии
2025
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в подрывах на "Северных потоках" экстрадирован из Италии и скоро прибудет в ФРГ, где предстанет перед прокуратурой в Карлсруэ, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.
"После более чем трёх месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии предполагаемого организатора взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году", - пишет издание.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов был передан немецкой полиции, в ближайшее время его ожидают в Карлсруэ, где располагается федеральная прокуратура Германии.
