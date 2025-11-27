https://ria.ru/20251127/potoki-2058099803.html
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии
Подозреваемый в подрывах на "Северных потоках" экстрадирован из Италии и скоро прибудет в ФРГ, где предстанет перед прокуратурой в Карлсруэ, сообщает издание... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
германия
италия
северный поток
германия
италия
2025
СМИ: подозреваемого в подрывах "Северных потоков" экстрадировали из Италии
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в подрывах на "Северных потоках" экстрадирован из Италии и скоро прибудет в ФРГ, где предстанет перед прокуратурой в Карлсруэ, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.
"После более чем трёх месяцев предварительного заключения Италия выдала Германии предполагаемого организатора взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году", - пишет издание.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов был передан немецкой полиции, в ближайшее время его ожидают в Карлсруэ, где располагается федеральная прокуратура Германии.