Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" предстанет перед судом в ФРГ

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подтвердила состоявшуюся экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на трубопроводах "Северные потоки", в пятницу он предстанет перед следственным судьёй, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Инес Петерсон.