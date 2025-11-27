Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" предстанет перед судом в ФРГ

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подтвердила состоявшуюся экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на трубопроводах "Северные потоки", в пятницу он предстанет перед следственным судьёй, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Инес Петерсон.
Петерсон добавила, что на текущий момент прокуратура не предоставляет дополнительной информации по данному делу.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Защита на слушаниях указывала на режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката украинца, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Экс-глава МИД Польши допустил реконструкцию "Северного потока"
24 ноября, 13:23
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".