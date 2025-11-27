ВС России с помощью гексакоптеров уничтожают доставляемые для ВСУ посылки

"Подлетает "Баба-Яга", скидывает им посылки... Мы обнаруживаем посылку и ее уничтожаем... То есть, "бах", туда скинули, посылки нет. Так даже на видеоконтроле там посылок валяется бывает зачастую (много – ред.)... Видели как Баба-яга несет на себе скрутку "Егозы" – колючей проволоки. То есть, она подлетает, скидывает, там уже на земле берут и растягивают как строительный материал", – рассказал "Грон".