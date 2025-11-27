https://ria.ru/20251127/posylki-2058199174.html
ВС России с помощью гексакоптеров уничтожают доставляемые для ВСУ посылки
2025-11-27T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bbfcaa3e09a420dc39d47be179ec0a1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
КУРСК, 27 ноя – РИА Новости. Военнослужащие недавно сформированных подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожают поставляемые ВСУ с помощью гексакоптеров типа "Баба-Яга" посылки, среди которых встречаются оборонительные средства, рассказал командир роты батальона БпС группировки войск "Север" с позывным "Грон".
"Подлетает "Баба-Яга", скидывает им посылки... Мы обнаруживаем посылку и ее уничтожаем... То есть, "бах", туда скинули, посылки нет. Так даже на видеоконтроле там посылок валяется бывает зачастую (много – ред.)... Видели как Баба-яга несет на себе скрутку "Егозы" – колючей проволоки. То есть, она подлетает, скидывает, там уже на земле берут и растягивают как строительный материал", – рассказал "Грон".