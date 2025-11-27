МИД: посольство в Гвинее-Бисау принимает меры для безопасности россиян

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посольство России в Гвинее-Бисау, где военные ранее объявили о взятии власти, принимает меры для обеспечения безопасности российских граждан в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.