МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Резкие заявления западных лидеров о России ведут Украину к тяжелому поражению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Проблема <…> заключается в том, что, произнося все это, западные лидеры фактически закладывают основу для гарантированного военного поражения Украины — причем поражения, которое обойдется гораздо дороже, чем неприятная, но все еще существующая на данный момент российская версия урегулирования", — заявил он.
В качестве примера заявлений западных лидеров эксперт привел последнюю речь главы евродипломатии Кайи Каллас, которая обрушилась с критикой на Россию из-за того, что Москва "невероятным образом", как отметил Дэвис, не согласна на "безусловное" прекращение огня. Подполковник напомнил, что эта необоснованная критика появилась после признания президентом США Дональда Трампом того факта, что у Украины слишком мало войск, что они несут слишком большие потери, и что Россия — более крупная страна с большим населением, поэтому исход конфликта предсказуем.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В четверг Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Украиной.