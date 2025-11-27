Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 27.11.2025
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины - РИА Новости, 27.11.2025
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины
Резкие заявления западных лидеров о России ведут Украину к тяжелому поражению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 27.11.2025
В США выступили с тревожным предупреждением о поражении Украины

Дэвис: заявления лидеров Запада о России ведут Украину к военному поражению

Солдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Резкие заявления западных лидеров о России ведут Украину к тяжелому поражению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Проблема <…> заключается в том, что, произнося все это, западные лидеры фактически закладывают основу для гарантированного военного поражения Украины — причем поражения, которое обойдется гораздо дороже, чем неприятная, но все еще существующая на данный момент российская версия урегулирования", — заявил он.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
Вчера, 16:43
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
Вчера, 16:43
Дэвис также упомянул, что для него удивительна воля России к продолжению поиска мирных путей урегулирования на данном этапе конфликта.
В качестве примера заявлений западных лидеров эксперт привел последнюю речь главы евродипломатии Кайи Каллас, которая обрушилась с критикой на Россию из-за того, что Москва "невероятным образом", как отметил Дэвис, не согласна на "безусловное" прекращение огня. Подполковник напомнил, что эта необоснованная критика появилась после признания президентом США Дональда Трампом того факта, что у Украины слишком мало войск, что они несут слишком большие потери, и что Россия — более крупная страна с большим населением, поэтому исход конфликта предсказуем.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В четверг Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Украиной.
Беспилотник во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО
Вчера, 19:06
 
