Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Очередную партию полезного груза для сахалинских бойцов в зону СВО доставил губернатор Валерий Лимаренко, сообщает правительство Сахалинской области.
"В рамках гуманитарной помощи 68-го гвардейскому армейскому корпусу Восточного военного округа передали дизельные генераторы, бензопилы, устройства для сбрасывания боевых снарядов с БПЛА и FPV-очки", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы правительства области, Валерий Лимаренко также наградил военных корпуса, отличившихся в зоне спецоперации. Георгиевские кресты и медали получили 16 бойцов, большинство из которых работает с БПЛА.
С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам. Волонтеры во всех районах области на постоянной основе собирают и готовят к отправке крупные партии личных отправлений. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".