Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Очередную партию полезного груза для сахалинских бойцов в зону СВО доставил губернатор Валерий Лимаренко, сообщает правительство Сахалинской области.

"В рамках гуманитарной помощи 68-го гвардейскому армейскому корпусу Восточного военного округа передали дизельные генераторы, бензопилы, устройства для сбрасывания боевых снарядов с БПЛА и FPV-очки", - отмечается в сообщении.