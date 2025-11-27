Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
Надежные люди
 
07:56 27.11.2025
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
Очередную партию полезного груза для сахалинских бойцов в зону СВО доставил губернатор Валерий Лимаренко, сообщает правительство Сахалинской области.
надежные люди
сахалинская область
шахтерск (сахалинская область)
донецкая народная республика
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
сахалинская область
шахтерск (сахалинская область)
донецкая народная республика
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Надежные люди, Сахалинская область, Шахтерск (Сахалинская область), Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи

Сахалин передал на передовую дизель-генераторы и боевое оборудование

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Очередную партию полезного груза для сахалинских бойцов в зону СВО доставил губернатор Валерий Лимаренко, сообщает правительство Сахалинской области.
Глава региона встретился с военнослужащими во время рабочей поездки в подшефный город Шахтерск в ДНР.
Сахалинская область собрала очередную партию техники и оборудования для бойцов на СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Сахалин передал на передовую новую партию техники и оборудования
28 апреля, 06:05
"В рамках гуманитарной помощи 68-го гвардейскому армейскому корпусу Восточного военного округа передали дизельные генераторы, бензопилы, устройства для сбрасывания боевых снарядов с БПЛА и FPV-очки", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы правительства области, Валерий Лимаренко также наградил военных корпуса, отличившихся в зоне спецоперации. Георгиевские кресты и медали получили 16 бойцов, большинство из которых работает с БПЛА.
С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам. Волонтеры во всех районах области на постоянной основе собирают и готовят к отправке крупные партии личных отправлений. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Сахалин собрал участникам СВО более десяти тонн теплых вещей и продуктов
23 октября, 07:29
 
Надежные люди, Сахалинская область, Шахтерск (Сахалинская область), Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
