17:03 27.11.2025 (обновлено: 17:55 27.11.2025)
Польша готовит военные базы к увеличению численности американских войск
Польша готовит военные базы к увеличению численности американских войск
в мире, польша, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша готовит свои военные базы к увеличению численности размещенных на них американских войск, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
"Мы готовим польские базы под возможность увеличения присутствия американских войск в Польше. Мы работаем с инспекторатом поддержки минобороны, который получил такое задание, чтобы быть готовыми к увеличению присутствия американских войск", - сказал Косиняк-Камыш.
Он напомнил, что в Польше находится постоянная американская база противоракетной обороны в Редзиково Поморского воеводства.
"Американцы, которые находятся в Польше, – это около 10 тысяч солдат. Но есть и постоянная американская база, имеющая антиракетный щит в Редзиково. Это символ постоянного американского присутствия в Польше", - сказал министр.
Также Косиняк-Камыш напомнил, что присутствие одного американского солдата обходится Польше в 15 тысяч долларов в год.
"Присутствие американских войск в Польше – это наша инвестиция. Ничего не бывает даром. Мы хотим инвестировать в польскую безопасность. Инвестируя в каждого американского солдата около 15 тысяч долларов в год, мы выстраиваем гарантии безопасности", - сказал он.
