Польша готовит военные базы к увеличению численности американских войск

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша готовит свои военные базы к увеличению численности размещенных на них американских войск, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военнослужащих.

"Мы готовим польские базы под возможность увеличения присутствия американских войск в Польше. Мы работаем с инспекторатом поддержки минобороны, который получил такое задание, чтобы быть готовыми к увеличению присутствия американских войск", - сказал Косиняк-Камыш

Он напомнил, что в Польше находится постоянная американская база противоракетной обороны в Редзиково Поморского воеводства.

"Американцы, которые находятся в Польше, – это около 10 тысяч солдат. Но есть и постоянная американская база, имеющая антиракетный щит в Редзиково. Это символ постоянного американского присутствия в Польше", - сказал министр.

Также Косиняк-Камыш напомнил, что присутствие одного американского солдата обходится Польше в 15 тысяч долларов в год.