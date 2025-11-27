ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша стала мешать президенту США Дональду Трампу своей антироссийскостью, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в эфире издания Onet.
"Польша начинает мешать президенту Трампу. Почему так? Потому что Польша мешает ему своим антироссийским и проукраинским уклоном большинства общества, большинства политиков", - сказал Коморовский.
При этом он отметил, что заявления со стороны президента Польши Кароля Навроцкого и поддерживающей его партии "Право и справедливость" об особенно близких отношениях с Трампом являются мифом.
"Миф о каком-либо серьезном влиянии президента Навроцкого в Белом доме рассыпается в ничто", - сказал Коморовский.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.