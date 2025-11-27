МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске

ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.

Ранее МИД России сообщил, что послу Польши вручили ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года (в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России Гданьске ).

"Наш посол передал российской стороне, что мы принимаем такое решение. Оно исходит из принципа взаимности", - сказал Вевюр.

"Однако мы считаем, что для него нет оснований", - добавил он.

По словам пресс-секретаря МИД, в польском консульстве в Иркутске работают три дипломата, и все они должны покинуть Россию до 30 декабря.

"Наше консульство в Иркутске будет работать до 30 декабря. Мы имеем время его закрыть до полуночи, а его работники – на то, чтобы покинуть территорию России", - сказал он.

Вевюр уточнил, что с Нового года функции, которые выполняло консульство Польши в Иркутске, будет выполнять консульский отдел посольства Польши в Москве

В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину