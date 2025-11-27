https://ria.ru/20251127/polsha-2058019965.html
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске
ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.
Ранее МИД России сообщил, что послу Польши
вручили ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске
с 30 декабря 2025 года (в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России
в Гданьске
).
"Наш посол передал российской стороне, что мы принимаем такое решение. Оно исходит из принципа взаимности", - сказал Вевюр.
"Однако мы считаем, что для него нет оснований", - добавил он.
По словам пресс-секретаря МИД, в польском консульстве в Иркутске работают три дипломата, и все они должны покинуть Россию до 30 декабря.
"Наше консульство в Иркутске будет работать до 30 декабря. Мы имеем время его закрыть до полуночи, а его работники – на то, чтобы покинуть территорию России", - сказал он.
Вевюр уточнил, что с Нового года функции, которые выполняло консульство Польши в Иркутске, будет выполнять консульский отдел посольства Польши в Москве
.
В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства
Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину
.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск
сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.