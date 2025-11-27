Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 27.11.2025 (обновлено: 13:53 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/polsha-2058019965.html
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске - РИА Новости, 27.11.2025
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске
Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь МИД республики... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:36:00+03:00
2025-11-27T13:53:00+03:00
в мире
польша
россия
иркутск
дональд туск
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251120/polsha-2056163561.html
https://ria.ru/20251119/polsha-2055987793.html
польша
россия
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, иркутск, дональд туск, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, Иркутск, Дональд Туск, Дмитрий Песков
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске

МИД: Польша согласилась с решением о закрытии консульства страны в Иркутске

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 27 ноя – РИА Новости. Польша принимает решение о закрытии ее консульства в Иркутске, так как оно исходит из принципа взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.
Ранее МИД России сообщил, что послу Польши вручили ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года (в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске).
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство
20 ноября, 01:29
"Наш посол передал российской стороне, что мы принимаем такое решение. Оно исходит из принципа взаимности", - сказал Вевюр.
"Однако мы считаем, что для него нет оснований", - добавил он.
По словам пресс-секретаря МИД, в польском консульстве в Иркутске работают три дипломата, и все они должны покинуть Россию до 30 декабря.
"Наше консульство в Иркутске будет работать до 30 декабря. Мы имеем время его закрыть до полуночи, а его работники – на то, чтобы покинуть территорию России", - сказал он.
Вевюр уточнил, что с Нового года функции, которые выполняло консульство Польши в Иркутске, будет выполнять консульский отдел посольства Польши в Москве.
В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
МИД Польши потребовал закрыть последнее в стране консульство России
19 ноября, 13:07
 
В миреПольшаРоссияИркутскДональд ТускДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала