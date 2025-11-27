https://ria.ru/20251127/poliklinika-2058106176.html
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года - РИА Новости, 27.11.2025
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:05:00+03:00
2025-11-27T17:05:00+03:00
2025-11-27T17:05:00+03:00
тюменская область
тюменская область
тобольск
тюмень
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4632000c126a773b713b213be046e6c1.jpg
https://ria.ru/20251127/zhkkh-2058096283.html
тюменская область
тобольск
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104822/52/1048225256_110:0:1887:1333_1920x0_80_0_0_10f7dca3666b5a8e78afd1ed8fb87f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тобольск, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тобольск, Тюмень, Александр Моор
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Три поликлиники и пять ФАПов откроются в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в региональном парламенте с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".
"До конца года начнут прием пациентов три новые поликлиники – в поселке Богандинском, в Тобольске и в областной столице, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов", - сообщил Моор.
Говоря о планах, губернатор отметил, что в 2026 году начинается очередной пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения. В первый же его год в регионе установят три модульных здания врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В городе Ишиме завершится возведение крупной поликлиники. Лечиться в ней смогут в том числе и жители соседних муниципалитетов. В Перинатальный центр Тюмени поступит более 200 единиц передового реанимационного оборудования.
Ранее губернатор в своем Telegram-канале сообщал, что в регионе реализуется программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", с начала года по этой программе завершен капитальный ремонт на восьми объектах здравоохранения, установлено 19 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиники, построена поликлиника в Богандинском. Поликлиники в Тюмени и Тобольске и пять ФАПов до конца года также откроются в соответствии с нацпроектом.