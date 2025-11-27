Рейтинг@Mail.ru
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Тюменская область
Тюменская область
 
17:05 27.11.2025
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года - РИА Новости, 27.11.2025
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года
Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в... РИА Новости, 27.11.2025
тюменская область
тюменская область
тобольск
тюмень
александр моор
тюменская область
тобольск
тюмень
тюменская область, тобольск, тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тобольск, Тюмень, Александр Моор
Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года

Три поликлиники и пять ФАПов откроются в Тюменской области

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в региональном парламенте с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".
"До конца года начнут прием пациентов три новые поликлиники – в поселке Богандинском, в Тобольске и в областной столице, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов", - сообщил Моор.
Говоря о планах, губернатор отметил, что в 2026 году начинается очередной пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения. В первый же его год в регионе установят три модульных здания врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В городе Ишиме завершится возведение крупной поликлиники. Лечиться в ней смогут в том числе и жители соседних муниципалитетов. В Перинатальный центр Тюмени поступит более 200 единиц передового реанимационного оборудования.
Ранее губернатор в своем Telegram-канале сообщал, что в регионе реализуется программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", с начала года по этой программе завершен капитальный ремонт на восьми объектах здравоохранения, установлено 19 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиники, построена поликлиника в Богандинском. Поликлиники в Тюмени и Тобольске и пять ФАПов до конца года также откроются в соответствии с нацпроектом.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Тюменская область по концессиям привлечет в ЖКХ свыше 100 млрд руб
Вчера, 16:51
 
Тюменская областьТюменская областьТобольскТюменьАлександр Моор
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
