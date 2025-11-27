Три поликлиники откроют в Тюменской области до конца 2025 года

ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Три новые поликлиники и пять фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Тюменской области до конца этого года, заявил губернатор Александр Моор, выступая в региональном парламенте с посланием "О положении дел в области и перспективах её развития".

"До конца года начнут прием пациентов три новые поликлиники – в поселке Богандинском, в Тобольске и в областной столице, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов", - сообщил Моор.

Говоря о планах, губернатор отметил, что в 2026 году начинается очередной пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения. В первый же его год в регионе установят три модульных здания врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В городе Ишиме завершится возведение крупной поликлиники. Лечиться в ней смогут в том числе и жители соседних муниципалитетов. В Перинатальный центр Тюмени поступит более 200 единиц передового реанимационного оборудования.