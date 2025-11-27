Рейтинг@Mail.ru
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно - РИА Новости, 27.11.2025
14:24 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/polet-2058038742.html
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно - РИА Новости, 27.11.2025
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно
Первый полет в рамках сертификации второго импортозамещенного самолета МС-21 с российскими системами прошел успешно, самолет полностью соответствует... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T14:24:00+03:00
2025-11-27T14:24:00+03:00
безопасность
жуковский
николай григорьев
олег березин
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
жуковский
безопасность, жуковский, николай григорьев, олег березин, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Безопасность, Жуковский, Николай Григорьев, Олег Березин, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21
Первый полет второго российского МС-21 прошел успешно

Летчик-испытатель Григорьев: первый полет российского МС-21 прошел успешно

Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Ростех/Telegram
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Первый полет в рамках сертификации второго импортозамещенного самолета МС-21 с российскими системами прошел успешно, самолет полностью соответствует сертификационным требованиям, рассказал выполнявший полет летчик-испытатель Николай Григорьев.
Ранее во вторник "Ростех" сообщил, что второй импортозамещенный самолет МС-21 с российскими системами приступил к летным сертификационным испытаниям в Жуковском, была протестирована устойчивость и управляемость лайнера.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Увеличение дальности полета для МС-21 остается актуальным, заявил Чемезов
19 ноября, 00:54
"Полет был посвящен устойчивости и управляемости в комплектации с полностью отечественными приводами, агрегатами и тормозной системой. Полет прошел успешно, подтверждены все базовые характеристики самолета МС-21, которые мы получили при базовой сертификации. Самолет ничем не уступает импортным приводам и в обследуемой области полностью соответствует требованиям сертификационного базиса", - сообщил летчик-испытатель, слова которого приводятся в видео в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Системы самолета вели себя штатно, препятствий к дальнейшему проведению сертификационных полетов не обнаружено. Самолет показал себя с очень хорошей стороны", - приводится в видео комментарий ведущего инженера по летным испытаниям ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Олега Березина.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов
19 ноября, 00:47
 
БезопасностьЖуковскийНиколай ГригорьевОлег БерезинРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
