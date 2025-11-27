Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля
16:49 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/pole-2058095409.html
В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля
В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля - РИА Новости, 27.11.2025
В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля
Власти Тульской области прорабатывают запуск туристических автобусов из Тулы до Куликова поля, заявила заместитель министра культуры и туризма региона Ирина... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:49:00+03:00
2025-11-27T16:49:00+03:00
общество
тульская область
тула
россия
ирина иванова
ржд
куликово поле (заповедник)
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058093565_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_214bf9a7ec127b6f9c8379d6699f3f41.jpg
https://sn.ria.ru/20251127/pole-2058052283.html
тульская область
тула
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, тульская область, тула, россия, ирина иванова, ржд, куликово поле (заповедник), социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, инфраструктура, туризм
Общество, Тульская область, Тула, Россия, Ирина Иванова, РЖД, Куликово поле (заповедник), Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Инфраструктура, Туризм

В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля

© РИА Новости / Виталий БелоусовПресс-конференция на тему: ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Пресс-конференция на тему: Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Тульской области прорабатывают запуск туристических автобусов из Тулы до Куликова поля, заявила заместитель министра культуры и туризма региона Ирина Иванова на пресс-конференции, посвященной развитию проекта "Русское поле".
По словам замминистра, сейчас добраться до Куликова поля без личного транспорта сложно, так как прямого маршрута нет, а существующие варианты предполагают "две–три пересадки", что делает поездку неудобной для семей и индивидуальных туристов.
"Мы уже прорабатываем возможность организации доставки туристов — и с РЖД, и с министерством транспорта. Расстояние от Тулы до Куликова поля порядка 140 километров, прямого сообщения сейчас нет. Поэтому мы рассматриваем вариант приобретения туристических автобусов, которые будут централизованно выполнять маршруты вместе с музеем", — отметила Ирина Иванова.
Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?
Вчера, 15:05
Предполагается, что автобусы будут идти по туристическому маршруту, который включает малые исторические города и деревни, расположенные вдоль дороги к месту битвы. "Важно, чтобы турист мог не только приехать непосредственно на поле, но и познакомиться с другими местами Тульской области, связанными с историей региона", — добавила замминистра культуры и туризма области.
Куликово поле — одно из ключевых исторических мест России. В 2030 году страна будет отмечать 650-летие Куликовской битвы, и регион активно готовится к юбилею. На пресс-конференции также представили проект нового музейного комплекса "Русское поле". Он объединит экспозиции о ландшафте, природе, археологии и истории местности.
 
ОбществоТульская областьТулаРоссияИрина ИвановаРЖДКуликово поле (заповедник)Социальный навигаторЧто не найдешь в учебникеИнфраструктураТуризм
 
 
