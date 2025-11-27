В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля

Пресс-конференция на тему: ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Тульской области прорабатывают запуск туристических автобусов из Тулы до Куликова поля, заявила заместитель министра культуры и туризма региона Ирина Иванова на пресс-конференции, посвященной развитию проекта "Русское поле".

По словам замминистра, сейчас добраться до Куликова поля без личного транспорта сложно, так как прямого маршрута нет, а существующие варианты предполагают "две–три пересадки", что делает поездку неудобной для семей и индивидуальных туристов.

"Мы уже прорабатываем возможность организации доставки туристов — и с РЖД, и с министерством транспорта. Расстояние от Тулы до Куликова поля порядка 140 километров, прямого сообщения сейчас нет. Поэтому мы рассматриваем вариант приобретения туристических автобусов, которые будут централизованно выполнять маршруты вместе с музеем", — отметила Ирина Иванова.

Предполагается, что автобусы будут идти по туристическому маршруту, который включает малые исторические города и деревни, расположенные вдоль дороги к месту битвы. "Важно, чтобы турист мог не только приехать непосредственно на поле, но и познакомиться с другими местами Тульской области, связанными с историей региона", — добавила замминистра культуры и туризма области.