https://ria.ru/20251127/podrostki-2057995623.html
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи - РИА Новости, 27.11.2025
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи
Двое подростков пойдут под суд по делу о теракте: они поджигали оборудование операторов сотовой связи и получали за это криптовалюту от кураторов из интернета,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:53:00+03:00
2025-11-27T12:53:00+03:00
2025-11-27T12:53:00+03:00
происшествия
россия
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html
https://ria.ru/20250313/kaliningrad-2004707939.html
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи
Пензенских подростков будут судить из-за поджогов вышек связи за криптовалюту
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Двое подростков пойдут под суд по делу о теракте: они поджигали оборудование операторов сотовой связи и получали за это криптовалюту от кураторов из интернета, которую потом отмывали, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.
По данным ведомства, подростки, с 25 октября по 8 ноября 2024 года, чтобы заработать денег, подожгли три базовых станции операторов сотовой связи по заданию, которое им передали по переписке в интернете. Молодые люди нанесли ущерб операторам на сумму около 545 тысяч рублей.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" частью 2 статьи 205 УК РФ
(террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба) и частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сообщает региональный СУСК в Telegram-канале
.
Как рассказали в прокуратуре Пензенской области
, подростки 15 и 16 лет получали указания от иностранных спецслужб. За это они получили чуть более 12 тысяч рублей в криптовалюте.
В следственном комитете добавили, что за совершение теракта подросткам может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Дело направили для рассмотрения в суд.
В понедельник губернатор Олег Мельниченко
подписал указ о запрете на территории Пензенской области продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола и иных материалов, используемых в качестве топлива. Исключение сделано только для розничной продажи бензина для заправки транспорта лицам, достигшим 16-ти лет, с водительскими правами. Указ вступил в законную силу во вторник.