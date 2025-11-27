В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Двое подростков пойдут под суд по делу о теракте: они поджигали оборудование операторов сотовой связи и получали за это криптовалюту от кураторов из интернета, которую потом отмывали, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.

По данным ведомства, подростки, с 25 октября по 8 ноября 2024 года, чтобы заработать денег, подожгли три базовых станции операторов сотовой связи по заданию, которое им передали по переписке в интернете. Молодые люди нанесли ущерб операторам на сумму около 545 тысяч рублей.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба) и частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сообщает региональный СУСК в Telegram-канале

Как рассказали в прокуратуре Пензенской области , подростки 15 и 16 лет получали указания от иностранных спецслужб. За это они получили чуть более 12 тысяч рублей в криптовалюте.

В следственном комитете добавили, что за совершение теракта подросткам может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Дело направили для рассмотрения в суд.