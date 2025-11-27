Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи - РИА Новости, 27.11.2025
12:53 27.11.2025
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи - РИА Новости, 27.11.2025
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи
Двое подростков пойдут под суд по делу о теракте: они поджигали оборудование операторов сотовой связи и получали за это криптовалюту от кураторов из интернета,... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
россия
пензенская область
олег мельниченко
россия
пензенская область
происшествия, россия, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области будут судить подростков, поджигавших станции связи

Пензенских подростков будут судить из-за поджогов вышек связи за криптовалюту

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Двое подростков пойдут под суд по делу о теракте: они поджигали оборудование операторов сотовой связи и получали за это криптовалюту от кураторов из интернета, которую потом отмывали, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.
По данным ведомства, подростки, с 25 октября по 8 ноября 2024 года, чтобы заработать денег, подожгли три базовых станции операторов сотовой связи по заданию, которое им передали по переписке в интернете. Молодые люди нанесли ущерб операторам на сумму около 545 тысяч рублей.
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
13 мая, 15:32
13 мая, 15:32
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба) и частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сообщает региональный СУСК в Telegram-канале.
Как рассказали в прокуратуре Пензенской области, подростки 15 и 16 лет получали указания от иностранных спецслужб. За это они получили чуть более 12 тысяч рублей в криптовалюте.
В следственном комитете добавили, что за совершение теракта подросткам может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Дело направили для рассмотрения в суд.
В понедельник губернатор Олег Мельниченко подписал указ о запрете на территории Пензенской области продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина, мазута, автола и иных материалов, используемых в качестве топлива. Исключение сделано только для розничной продажи бензина для заправки транспорта лицам, достигшим 16-ти лет, с водительскими правами. Указ вступил в законную силу во вторник.
Статуя богини Фемиды
В Калининграде подростка арестовали за поджог вышек сотовой связи
13 марта, 11:51
13 марта, 11:51
 
ПроисшествияРоссияПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
