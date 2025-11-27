https://ria.ru/20251127/podmoskove-2057923176.html
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии - РИА Новости, 27.11.2025
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
Полиция ликвидировала цех по производству контрафактной бытовой химии, которую злоумышленники сбывали через маркетплейсы в Подмосковье, сообщила официальный... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T10:08:00+03:00
2025-11-27T10:08:00+03:00
2025-11-27T10:09:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
электроугли
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250621/kuban-2024453197.html
московская область (подмосковье)
электроугли
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), электроугли, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электроугли, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
В Электроуглях ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала цех по производству контрафактной бытовой химии, которую злоумышленники сбывали через маркетплейсы в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Полицейские обнаружили нелегальное производство в одном из зданий складского комплекса в г. Электроугли. В помещении находилась автоматизированная линия по фасовке бытовой химии, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных торговых марок", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что, по имеющейся информации, цех работал более года, а руководил незаконным бизнесом гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, в производстве были задействованы двое иностранцев.
Она отметила, что сбыт контрафактных чистящих средств осуществлялся через маркетплейсы.
"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около восьми тысяч канистр с жидкостями для стирки, ополаскивателями для белья, мылом и шампунями. Также обнаружено три мешка с различными химическими компонентами", - заключила Волк.