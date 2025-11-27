В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала цех по производству контрафактной бытовой химии, которую злоумышленники сбывали через маркетплейсы в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

« "Полицейские обнаружили нелегальное производство в одном из зданий складского комплекса в г. Электроугли. В помещении находилась автоматизированная линия по фасовке бытовой химии, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных торговых марок", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что, по имеющейся информации, цех работал более года, а руководил незаконным бизнесом гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, в производстве были задействованы двое иностранцев.

Она отметила, что сбыт контрафактных чистящих средств осуществлялся через маркетплейсы.