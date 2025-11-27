Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
10:08 27.11.2025 (обновлено: 10:09 27.11.2025)
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии
В Подмосковье ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии

В Электроуглях ликвидировали цех по производству контрафактной бытовой химии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция ликвидировала цех по производству контрафактной бытовой химии, которую злоумышленники сбывали через маркетплейсы в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские обнаружили нелегальное производство в одном из зданий складского комплекса в г. Электроугли. В помещении находилась автоматизированная линия по фасовке бытовой химии, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных торговых марок", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что, по имеющейся информации, цех работал более года, а руководил незаконным бизнесом гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, в производстве были задействованы двое иностранцев.
Она отметила, что сбыт контрафактных чистящих средств осуществлялся через маркетплейсы.
"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около восьми тысяч канистр с жидкостями для стирки, ополаскивателями для белья, мылом и шампунями. Также обнаружено три мешка с различными химическими компонентами", - заключила Волк.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В подпольных цехах на Кубани изъяли табак на сумму более миллиарда рублей
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЭлектроуглиИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
