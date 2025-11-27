Рейтинг@Mail.ru
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 27.11.2025 (обновлено: 12:55 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/plan-2057916149.html
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Европейские лидеры планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип не расширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, пишет издание... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:37:00+03:00
2025-11-27T12:55:00+03:00
украина
в мире
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251121/es-2056726048.html
https://ria.ru/20251126/merts-2057737671.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
Украина, В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине

RS: ЕС планирует сорвать план Трампа по Украине через внесение правок о НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип не расширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, пишет издание Responsible Statecraft.
"Первоначальное европейское контрпредложение полностью исключило <…> принцип не расширения НАТO. <…> В этом и заключается фатальный недостаток европейского подхода. Это представляется стратегически циничным шагом, позволяющим европейским лидерам позировать как защитники украинского суверенитета, одновременно обеспечивая продолжение войны", — говорится в материале.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ЕС боится, что кредит Киеву не одобрят из-за плана Трампа, пишет Politico
21 ноября, 23:22
Издание отмечает, что добавляя "эти отравленные пилюли" в план американского лидера, Европа прописывает неприемлемый для Москвы сценарий. В результате ЕС потребует больше оружия для Украины и больше санкций, а в конфликте начнется следующая кровавая глава, пишет RS.
"Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще", — заключается в тексте.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
26 ноября, 15:16
 
УкраинаВ миреСШАМоскваДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала