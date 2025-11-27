"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип не расширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, пишет издание Responsible Statecraft.
"Первоначальное европейское контрпредложение полностью исключило <…> принцип не расширения НАТO. <…> В этом и заключается фатальный недостаток европейского подхода. Это представляется стратегически циничным шагом, позволяющим европейским лидерам позировать как защитники украинского суверенитета, одновременно обеспечивая продолжение войны", — говорится в материале.
"Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще", — заключается в тексте.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
26 ноября, 15:16