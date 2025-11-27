"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип не расширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, пишет издание . Европейские лидеры планируют сорвать мирный процесс на Украине, исключив принцип не расширения НАТО из плана президента США Дональда Трампа, пишет издание Responsible Statecraft

"Первоначальное европейское контрпредложение полностью исключило <…> принцип не расширения НАТO. <…> В этом и заключается фатальный недостаток европейского подхода. Это представляется стратегически циничным шагом, позволяющим европейским лидерам позировать как защитники украинского суверенитета, одновременно обеспечивая продолжение войны", — говорится в материале.

Издание отмечает, что добавляя "эти отравленные пилюли" в план американского лидера, Европа прописывает неприемлемый для Москвы сценарий. В результате ЕС потребует больше оружия для Украины и больше санкций, а в конфликте начнется следующая кровавая глава, пишет RS.

"Результатом этого фарса не станет мир для Украины и Европы; мира не будет вообще", — заключается в тексте.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

Как отмечал Владимир Путин , у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева , на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.