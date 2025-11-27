Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской область ввели план "Ковер"
01:28 27.11.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области ввели план "Ковер"

Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Безопасность Пензенская область Олег Мельниченко
 
 
