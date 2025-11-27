https://ria.ru/20251127/plan-2057868605.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 27.11.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T01:28:00+03:00
2025-11-27T01:28:00+03:00
2025-11-27T01:28:00+03:00
