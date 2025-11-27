Рейтинг@Mail.ru
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар - РИА Новости, 27.11.2025
12:47 27.11.2025 (обновлено: 13:48 27.11.2025)
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар - РИА Новости, 27.11.2025
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар
Пожар произошёл в квартире дома на улице Моторостроителей в Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка, никто не пострадал, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар

В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка загорелась квартира

ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Пожар произошёл в квартире дома на улице Моторостроителей в Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка, никто не пострадал, сообщает пресс-служба краевого МЧС.
По данным ведомства, в четверг ночью в квартире дома на улице Моторостроителей произошло возгорание из-за портативного зарядного устройства, которое находилось на диване.
"Оставленный на диване повербанк чуть не стал причиной трагедии в Перми. Семья с двумя детьми чудом избежала трагедии. Благодаря бдительности родителей, которые проснулись в момент горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жильцы справились с пламенем самостоятельно: потушили огонь до приезда пожарных. Никто не пострадал.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Подмосковные врачи спасли подростка, у которого в кармане взорвался телефон
14 октября, 16:20
 
ПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
