В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар
Пожар произошёл в квартире дома на улице Моторостроителей в Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка, никто не пострадал, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 27.11.2025
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка произошел пожар
В Перми из-за оставленного на диване пауэрбанка загорелась квартира