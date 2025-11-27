Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал вопрос, который должен стать предметом переговоров с США
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 27.11.2025 (обновлено: 17:38 27.11.2025)
Путин назвал вопрос, который должен стать предметом переговоров с США
Путин назвал вопрос, который должен стать предметом переговоров с США
Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
Путин назвал вопрос, который должен стать предметом переговоров с США

Путин назвал признание Крыма и Донбасса частью РФ предметом переговоров с США

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это (вопрос признания со стороны США Крыма и Донбасса как территорий России - ред.) и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
"Это один из ключевых моментов", - сказал Путин.
По окончании пресс-конференции Владимир Путин также ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад".
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Россия готова к обсуждению плана США по Украине, заявил Путин
