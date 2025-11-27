Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ

Путин назвал вопрос, который должен стать предметом переговоров с США

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Крыма и "Это (вопрос признания со стороны США Донбасса как территорий России - ред.) и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию

"Это один из ключевых моментов", - сказал Путин.