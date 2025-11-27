Рейтинг@Mail.ru
В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали
12:58 27.11.2025 (обновлено: 13:10 27.11.2025)
В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали
В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали - РИА Новости, 27.11.2025
В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали
Пять пассажиров рейсового автобуса пострадали в тройном ДТП с грузовиками в Пензе, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, пенза, пензенская область
Происшествия, Пенза, Пензенская область
В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали

В Пензе 5 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с двумя грузовиками

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия столкновения двух грузовиков и автобуса в Пензе. 27 ноября 2025
Последствия столкновения двух грузовиков и автобуса в Пензе. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия столкновения двух грузовиков и автобуса в Пензе. 27 ноября 2025
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Пять пассажиров рейсового автобуса пострадали в тройном ДТП с грузовиками в Пензе, сообщили в Госавтоинспекции региона.
"По предварительным данным, 27 ноября текущего года в 10 часов 10 минут на улице 40 лет октября произошло столкновение трех транспортных средств: автобуса "КАВЗ-4270-70" под управлением водителя, мужчины 1974 года рождения, автомобиля Scania под управлением водителя, мужчины 1989 года рождения, автомобиля "ВИС", которым управлял водитель, мужчина 2001 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса женщины 1993, 1955, 1961 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы", - отметили в региональном управлении.
Кроме того, еще два пассажира автобуса - женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, добавили в Госавтоинспекции.
В прокуратуре Пензенской области рассказали, что по факту ДТП проводят проверку. На месте работает прокурор Первомайского района Пензы Евгений Зубков.
В пресс-службе губернатора РИА Новости сообщили, что пострадали пять человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
Происшествия
 
 
