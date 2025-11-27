В Пензе столкнулись два грузовика и автобус, несколько человек пострадали

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Пять пассажиров рейсового автобуса пострадали в тройном ДТП с грузовиками в Пензе, сообщили в Пять пассажиров рейсового автобуса пострадали в тройном ДТП с грузовиками в Пензе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, 27 ноября текущего года в 10 часов 10 минут на улице 40 лет октября произошло столкновение трех транспортных средств: автобуса "КАВЗ-4270-70" под управлением водителя, мужчины 1974 года рождения, автомобиля Scania под управлением водителя, мужчины 1989 года рождения, автомобиля "ВИС", которым управлял водитель, мужчина 2001 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Scania получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса женщины 1993, 1955, 1961 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы", - отметили в региональном управлении.

Кроме того, еще два пассажира автобуса - женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, добавили в Госавтоинспекции.

В прокуратуре Пензенской области рассказали, что по факту ДТП проводят проверку. На месте работает прокурор Первомайского района Пензы Евгений Зубков.