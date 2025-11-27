Рейтинг@Mail.ru
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии - РИА Новости, 27.11.2025
00:44 27.11.2025
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии - РИА Новости, 27.11.2025
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии
2025-11-27T00:44:00+03:00
2025-11-27T00:44:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
вашингтон (штат)
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
1920
1920
true
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии

Хегсет: США направят в Вашингтон 500 военных после стрельбы у Белого дома

© ФотоОбстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих нацгвардии после стрельбы, которая произошла в среду днем в Вашингтоне неподалёку от Белого дома, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп попросил меня, и я обращусь к министру армии, чтобы нацгвардия направила дополнительные 500 военнослужащих в Вашингтон", — сказал он журналистам, комментируя происшествие.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Шеф Пентагона заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
