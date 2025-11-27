Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих нацгвардии после стрельбы, которая произошла в среду днем в Вашингтоне неподалёку от Белого дома, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.