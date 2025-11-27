https://ria.ru/20251127/pentagon-2057863514.html
Пентагон направит в Вашингтон еще 500 военнослужащих нацгвардии
Власти США направят в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих нацгвардии после стрельбы, которая произошла в среду днем в Вашингтоне неподалёку от Белого... РИА Новости, 27.11.2025
