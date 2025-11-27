https://ria.ru/20251127/pensiya-2057883393.html
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан - РИА Новости, 27.11.2025
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T04:35:00+03:00
2025-11-27T04:35:00+03:00
2025-11-27T04:35:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20251126/pensiya-1730222531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении военных
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что законопроект предусматривает механизм назначения пенсии в соответствии с указанным законом Российской Федерации гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.