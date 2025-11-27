Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - сообщили в пресс-службе кабмина.