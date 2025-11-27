Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
04:35 27.11.2025
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей. РИА Новости, 27.11.2025
общество, россия
Общество, Россия
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан

Правительство обсудит изменения в пенсионном обеспечении военных

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в ряде ведомств, и их семей.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что законопроект предусматривает механизм назначения пенсии в соответствии с указанным законом Российской Федерации гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях.
