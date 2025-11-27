Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров
15:48 27.11.2025
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров - РИА Новости, 27.11.2025
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров
В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 27.11.2025
московская область (подмосковье), московская областная дума, общество
Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Общество
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров

В Подмосковье направят 39 млрд руб на поддержку пенсионеров в 2026 году

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.
Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Правительство обсудит пенсионное обеспечение некоторых категорий граждан
Вчера, 04:35
В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.
"И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей.
Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Накопительная пенсия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Накопительная часть пенсии 2025: кому положена и как получить
26 ноября, 18:38
 
Московская область (Подмосковье)Московская областная думаОбщество
 
 
