В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.

В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.

"И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей.