В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержу пенсионеров
В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.
"В Подмосковье
на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы
по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.
"И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей.
Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.