В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов - РИА Новости, 27.11.2025
13:42 27.11.2025
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

В Ивановской области патент для трудовых мигрантов будет стоить 20 тысяч рублей

Города России. Иваново
Города России. Иваново. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится в Ивановской области почти в три раза, с 2026 года она составит 20 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
"В Ивановской области стоимость патента на работу для иностранных граждан увеличили почти в три раза. С 1 января 2026 года иностранные работники будут ежемесячно выплачивать в региональный бюджет авансовые платежи в размере 20 000 рублей - это один из самых высоких показателей в стране", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что соответствующий законопроект, внесенный губернатором Станиславом Воскресенским, поддержали депутаты Ивановской областной думы.
Иностранные граждане фотографируются в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
2 июня, 05:26
2 июня, 05:26
 
Ивановская область Станислав Воскресенский Ивановская областная Дума Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
