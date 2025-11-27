В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

«

"В Ивановской области стоимость патента на работу для иностранных граждан увеличили почти в три раза. С 1 января 2026 года иностранные работники будут ежемесячно выплачивать в региональный бюджет авансовые платежи в размере 20 000 рублей - это один из самых высоких показателей в стране", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.