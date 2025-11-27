https://ria.ru/20251127/patent-2058021543.html
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
Стоимость патента для трудовых мигрантов увеличится в Ивановской области почти в три раза, с 2026 года она составит 20 тысяч рублей, сообщило правительство...
ивановская область
В Ивановской области увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Ивановской области патент для трудовых мигрантов будет стоить 20 тысяч рублей