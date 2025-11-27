https://ria.ru/20251127/ozera-2058050236.html
Более 30 тысяч жителей МО проголосовали за очистку прудов в 2026 году
Более 30 тысяч жителей МО проголосовали за очистку прудов в 2026 году
Среди жителей Московской области продолжается активное голосование на портале "Добродел", определяющее водоемы, подлежащие очистке в рамках губернаторской... РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Среди жителей Московской области продолжается активное голосование на портале "Добродел", определяющее водоемы, подлежащие очистке в рамках губернаторской программы "100 прудов и озер" в 2026 году. Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин рассказал, что количество участников уже превышает отметку в 30 тысяч человек, сообщает 360.ru
.
Наиболее активными оказались жители Дмитрова, среди которых проголосовали свыше 3 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа, в которых свое мнение выразили более 2,5 тысяч жителей. Однако некоторые районы, включая Клин и Раменский округ, демонстрируют низкую активность, в них проголосовали менее 100 человек. Министр выразил надежду, что оставшиеся 13 дней позволят изменить ситуацию.
Голосование доступно по специальной ссылке портала "Добродел", где необходима авторизация через портал государственных услуг. Пользователи имеют возможность комментировать предложения по очистке водоемов.