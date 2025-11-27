Более 30 тысяч жителей МО проголосовали за очистку прудов в 2026 году

Наиболее активными оказались жители Дмитрова, среди которых проголосовали свыше 3 тысяч человек. В тройку лидеров также входят Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа, в которых свое мнение выразили более 2,5 тысяч жителей. Однако некоторые районы, включая Клин и Раменский округ, демонстрируют низкую активность, в них проголосовали менее 100 человек. Министр выразил надежду, что оставшиеся 13 дней позволят изменить ситуацию.