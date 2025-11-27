https://ria.ru/20251127/overbuking-2057905261.html
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров, которые не смогли улететь из-за сверхбронирования (овербукинга). РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:45:00+03:00
2025-11-27T08:45:00+03:00
2025-11-27T10:17:00+03:00
общество
госдума рф
россия
владислав даванков
россия
Общество, Госдума РФ, Россия, Владислав Даванков
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров, которые не смогли улететь из-за сверхбронирования (овербукинга).
«
"Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования", — говорится в письме, которое парламентарии во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили министру транспорта Андрею Никитину.
По мнению депутатов, размер такой компенсации должен составлять 100 процентов от стоимости билета, а выплачиваться она должна в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд.
Авторы письма отмечают, что законодательство формально обязывает авиаперевозчиков компенсировать убытки при овербукинге, но на деле пассажиры вынуждены добиваться положенных выплат сложным путем, вплоть до судебных разбирательств. Чаще всего авиакомпании ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс.
Введение компенсаций станет для авиакомпаний стимулом более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а пассажирам гарантирует быстрое возмещение ущерба и избавит от необходимости добиваться возврата денег через сложные процедуры, уверены "Новые люди".