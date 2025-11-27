Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 27.11.2025 (обновлено: 10:17 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/overbuking-2057905261.html
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров, которые не смогли улететь из-за сверхбронирования (овербукинга). РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T08:45:00+03:00
2025-11-27T10:17:00+03:00
общество
госдума рф
россия
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_0:103:2750:1649_1920x0_80_0_0_519c0d9b9d6644db1016efbdd841aaa4.jpg
https://ria.ru/20250520/overbuking-2018013536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_311:0:2749:1828_1920x0_80_0_0_318f8f2385397eb654437b33fba39809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, владислав даванков
Общество, Госдума РФ, Россия, Владислав Даванков
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг

В ГД предложили выплачивать пассажирам 100% компенсацию за билет за овербукинг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале аэропорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров, которые не смогли улететь из-за сверхбронирования (овербукинга).
«

"Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования", — говорится в письме, которое парламентарии во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили министру транспорта Андрею Никитину.

По мнению депутатов, размер такой компенсации должен составлять 100 процентов от стоимости билета, а выплачиваться она должна в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд.
Авторы письма отмечают, что законодательство формально обязывает авиаперевозчиков компенсировать убытки при овербукинге, но на деле пассажиры вынуждены добиваться положенных выплат сложным путем, вплоть до судебных разбирательств. Чаще всего авиакомпании ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс.
Введение компенсаций станет для авиакомпаний стимулом более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а пассажирам гарантирует быстрое возмещение ущерба и избавит от необходимости добиваться возврата денег через сложные процедуры, уверены "Новые люди".
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Минтранс хочет ограничить применение овербукинга на авиарейсах
20 мая, 11:27
 
ОбществоГосдума РФРоссияВладислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала