11:30 27.11.2025 (обновлено: 11:31 27.11.2025)
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов польского нефтяного концерна Orlen, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ввести в отношении АО "Польский нефтяной концерн Орлен"… локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы сроком на шесть месяцев", - говорится в решении суда.
В решении отмечается, что у концерна Orlen в России есть недвижимое имущество, а именно – квартира, машино-место и еще одно нежилое помещение (часть здания) на улице Вавилова в Москве.
Суд включил задолженность концерна Orlen перед ЗАО "Предприятие Механизация" в размере более 5,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Цай из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус".
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию
13 августа, 12:21
 
