Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов польского нефтяного концерна Orlen, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.