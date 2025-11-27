https://ria.ru/20251127/orlen--2057953361.html
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России - РИА Новости, 27.11.2025
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении...
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
