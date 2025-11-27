Рейтинг@Mail.ru
Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 27.11.2025 (обновлено: 18:18 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/orban-2058123950.html
Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий, заявил Путин
Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий, заявил Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий на земле. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:34:00+03:00
2025-11-27T18:18:00+03:00
в мире
киргизия
венгрия
бишкек
владимир путин
виктор орбан
садыр жапаров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_0:193:3159:1971_1920x0_80_0_0_e781ae0360ca986068be4684210e50d9.jpg
https://ria.ru/20251127/orban-2058122630.html
киргизия
венгрия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058144633_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_31281a5cdf8167deb9926eb224d1eebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, венгрия, бишкек, владимир путин, виктор орбан, садыр жапаров, одкб
В мире, Киргизия, Венгрия, Бишкек, Владимир Путин, Виктор Орбан, Садыр Жапаров, ОДКБ
Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий, заявил Путин

Путин: Орбан формулирует политическую позицию исходя из реалий на земле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан формулирует свою политическую позицию, исходя из реалий на земле.
"Он (Орбан - ред.) как раз принадлежит к числу людей, которые видят реалии, реалии на земле, и, исходя из этих реалий, формулируют свою политическую позицию", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
По окончании пресс-конференции Владимир Путин также ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Кыргызстане телеканала "Номад".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин
Вчера, 17:32
 
В миреКиргизияВенгрияБишкекВладимир ПутинВиктор ОрбанСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала