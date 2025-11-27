Рейтинг@Mail.ru
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
17:32 27.11.2025
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан знает, как использование российских активов отразится на экономике ЕС, поскольку Венгрия — член союза, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:32:00+03:00
2025-11-27T17:32:00+03:00
экономика
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
россия
экономика, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан знает о последствиях использования российских активов, заявил Путин

Путин: Орбан знает, как использование активов РФ отразится на экономике ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан знает, как использование российских активов отразится на экономике ЕС, поскольку Венгрия — член союза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Венгрия является членом ЕС, поэтому премьер-министру одной из стран ЕС виднее, как это (использование российских активов - ред.) может отразиться на европейской валюте", - сказал он журналистам, комментируя по их просьбе слова Орбана о том, что использование российских активов негативно повлияет на экономику ЕС и валюту.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин заявил, что в Москве всегда рады видеть Орбана
Вчера, 17:32
 
Путин заявил, что в Москве всегда рады видеть Орбана
 
 
