Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе - РИА Новости, 27.11.2025
14:48 27.11.2025
Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе
Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе - РИА Новости, 27.11.2025
Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе
Большинство (67%) россиян считают, что нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% уверены, что они смогут заменить человека, следует из... РИА Новости, 27.11.2025
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе

ФОМ: почти 70% россиян считают, что нейросети не заменят людей в работе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство (67%) россиян считают, что нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% уверены, что они смогут заменить человека, следует из данных опроса ФОМ.
По мнению 67% опрошенных граждан РФ, нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 29% россиян считают, что развитие и распространение нейросетей принесёт скорее больше пользы, 28% уверены, что это принесет скорее больше вреда.
Ученики во время урока химии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к отечественной науке
Вчера, 14:36
На вопрос о том, что хорошего может принести человечеству развитие и распространение нейросетей, 12% респондентов назвали оптимизацию труда и помощь в работе, по 5% - развитие технологий, науки и повышение доступности и скорости получения информации, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Среди негативных последствий развития нейросетей 13% опрошенных назвали распространение ложной, негативной информации, 10% - рост криминала и мошенничества, 9% - умственную деградацию людей.
Большинство (76%) респондентов ответили, что они не пользуются нейросетями, 10% используют их по работе и учебе, 9% - в личных целях. Среди тех, кто использует нейросети, 7% делают это для поиска различной информации, по 4% - для написания текстов и помощи в учебе, 3% - генерируют изображения и видео.
Всего 2% пользователей нейросетей сказали, что для них будет большой потерей, если они станут недоступны, 11% отметили, что это будет мелкой неприятностью, 9% даже не заметят этого.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведет 7-9 ноября 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Опрос показал, сколько россиян хотят найти подработку перед Новым годом
24 ноября, 07:18
 
ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
