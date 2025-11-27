Опрос показал, считают ли россияне нейросети конкурентами в работе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Большинство (67%) россиян считают, что нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% уверены, что они смогут заменить человека, следует из данных Большинство (67%) россиян считают, что нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% уверены, что они смогут заменить человека, следует из данных опроса ФОМ

По мнению 67% опрошенных граждан РФ , нейросети не смогут заменить людей в большинстве профессий, 20% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 29% россиян считают, что развитие и распространение нейросетей принесёт скорее больше пользы, 28% уверены, что это принесет скорее больше вреда.

На вопрос о том, что хорошего может принести человечеству развитие и распространение нейросетей, 12% респондентов назвали оптимизацию труда и помощь в работе, по 5% - развитие технологий, науки и повышение доступности и скорости получения информации, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ

Среди негативных последствий развития нейросетей 13% опрошенных назвали распространение ложной, негативной информации, 10% - рост криминала и мошенничества, 9% - умственную деградацию людей.

Большинство (76%) респондентов ответили, что они не пользуются нейросетями, 10% используют их по работе и учебе, 9% - в личных целях. Среди тех, кто использует нейросети, 7% делают это для поиска различной информации, по 4% - для написания текстов и помощи в учебе, 3% - генерируют изображения и видео.

Всего 2% пользователей нейросетей сказали, что для них будет большой потерей, если они станут недоступны, 11% отметили, что это будет мелкой неприятностью, 9% даже не заметят этого.