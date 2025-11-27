Рейтинг@Mail.ru
Семь человек погибли из-за схода оползня на Таити
14:55 27.11.2025 (обновлено: 15:35 27.11.2025)
Семь человек погибли из-за схода оползня на Таити
Семь человек погибли из-за схода оползня на Таити
Семь человек погибли в результате схода крупного оползня на самом большом острове Французской Полинезии - Таити, есть пропавшие без вести, сообщил в четверг... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
таити
французская полинезия
франция
эммануэль макрон
Семь человек погибли из-за схода оползня на Таити

Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на французском острове Таити

ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате схода крупного оползня на самом большом острове Французской Полинезии - Таити, есть пропавшие без вести, сообщил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии ранее сообщил о сходе оползня в расположенной на Таити коммуне Афаахити. Для помощи пострадавшим были привлечены службы спасения, военный вертолет, жандармерия и полиция. Как сообщили в комиссариате, девять человек пропали без вести, два дома оказались засыпаны.
"Я выражаю семьям, пострадавшим в трагедии в Афаахити, всю поддержку нации: семь человек погибли, а некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести", - написал Макрон в соцсети X.
По его словам, государственные службы ведут поиски пропавших без вести и обеспечивают безопасность в районе схода оползня.
В мире Таити Французская Полинезия Франция Эммануэль Макрон
 
 
