Семь человек погибли из-за схода оползня на Таити

ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли в результате схода крупного оползня на самом большом острове Французской Полинезии - Таити, есть пропавшие без вести, сообщил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии ранее сообщил о сходе оползня в расположенной на Таити коммуне Афаахити. Для помощи пострадавшим были привлечены службы спасения, военный вертолет, жандармерия и полиция. Как сообщили в комиссариате, девять человек пропали без вести, два дома оказались засыпаны.
"Я выражаю семьям, пострадавшим в трагедии в Афаахити, всю поддержку нации: семь человек погибли, а некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести", - написал Макрон в соцсети X.
По его словам, государственные службы ведут поиски пропавших без вести и обеспечивают безопасность в районе схода оползня.
