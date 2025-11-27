https://ria.ru/20251127/oplata-2057444128.html
Раскрыто, сколько будут платить по больничному листу с 1 января
Раскрыто, сколько будут платить по больничному листу с 1 января - РИА Новости, 27.11.2025
Раскрыто, сколько будут платить по больничному листу с 1 января
27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Некоторые категории работников с 1 января столкнутся с новым расчетом выплат по больничным, рассказал агентству "Прайм"
директор практики организационного развития КСК ГРУПП к.ю.н. Михаил Меркулов.
“Правительство РФ
утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Ее размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)", - поясняет юрист.
Данная сумма является предельной для расчета больничных выплат работникам. Таким образом, новация коснется тех, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей, а в 2025 году увеличился до 230 тысяч рублей. Они получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день (5673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году).
Тех, чей среднемесячный доход меньше или больше указанных сумм, новация не коснется. Первые, как и раньше, будут получать по больничному, исходя из реального заработка, вторые - не более предельной величины, заключил Меркулов.