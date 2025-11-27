Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен заявила, что жалоб на детский центр в Ростовской области не было
15:27 27.11.2025 (обновлено: 15:34 27.11.2025)
Омбудсмен заявила, что жалоб на детский центр в Ростовской области не было
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области не получал жалоб или сигналов о жестоком обращении с несовершеннолетними в местном... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия, московская область (подмосковье), ростовская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), истринский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ростовская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Истринский городской суд
В Ростовской области не получали жалоб на пытки детей в реабилитационном центре

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области не получал жалоб или сигналов о жестоком обращении с несовершеннолетними в местном реабилитационном центре, являющемся частью сети рехабов, которые также есть в Подмосковье и Екатеринбурге, сообщила РИА Новости Ирина Черкасова, занимавшая до ноября должность омбудсмена в регионе.
Дело заведено после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, сообщало главное следственное управление СК России по Московской области. В Истринском городском суде Подмосковья уточняли РИА Новости, что подозреваемый в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних арестован. СМИ писали, что речь может идти о "реабилитационных центрах Анны Хоботовой", чьи филиалы есть в Ростове-на-Дону и под Екатеринбургом. Ранее СК РФ завел уголовное дело о незаконном лишении свободы детей после проверки филиала реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, оттуда изъяли 22 ребенка.
"Что касается "реабилитационного центра Анны Хоботовой" в Ростове… Могу сказать, что за время моей работы, вплоть по ноября 2025 года, подобных сигналов не поступало. Аппарат уполномоченного и я лично, как уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, таких сигналов не фиксировали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что никаких проверок в отношении центров не проводилось, потому что для них необходимо соответствующее обращение или запрос.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Омбудсмен рассказала о ситуации с реабилитационным центром на Урале
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Истринский городской суд
 
 
