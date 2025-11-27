Омбудсмен заявила, что жалоб на детский центр в Ростовской области не было

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области не получал жалоб или сигналов о жестоком обращении с несовершеннолетними в местном реабилитационном центре, являющемся частью сети рехабов, которые также есть в Подмосковье и Екатеринбурге, сообщила РИА Новости Ирина Черкасова, занимавшая до ноября должность омбудсмена в регионе.