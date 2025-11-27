Омбудсмен заявила, что жалоб на детский центр в Ростовской области не было

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области не получал жалоб или сигналов о жестоком обращении с несовершеннолетними в местном реабилитационном центре, являющемся частью сети рехабов, которые также есть в Подмосковье и Екатеринбурге, сообщила РИА Новости Ирина Черкасова, занимавшая до ноября должность омбудсмена в регионе.
Дело заведено после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, сообщало главное следственное управление СК России по Московской области. В Истринском городском суде Подмосковья уточняли РИА Новости, что подозреваемый в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних арестован. СМИ писали, что речь может идти о "реабилитационных центрах Анны Хоботовой", чьи филиалы есть в Ростове-на-Дону и под Екатеринбургом. Ранее СК РФ завел уголовное дело о незаконном лишении свободы детей после проверки филиала реабилитационного центра в Верхней Пышме Свердловской области, оттуда изъяли 22 ребенка.
"Что касается "реабилитационного центра Анны Хоботовой" в Ростове… Могу сказать, что за время моей работы, вплоть по ноября 2025 года, подобных сигналов не поступало. Аппарат уполномоченного и я лично, как уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, таких сигналов не фиксировали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что никаких проверок в отношении центров не проводилось, потому что для них необходимо соответствующее обращение или запрос.