Россия готова делиться вооружением со странами ОДКБ, заявил Путин
16:26 27.11.2025 (обновлено: 17:46 27.11.2025)
Россия готова делиться вооружением со странами ОДКБ, заявил Путин
в мире
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
одкб
россия
киргизия
бишкек
в мире, россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
В мире, Россия, Киргизия, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться со своими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вооружениями и техникой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы предоставляем льготные условия для приобретения наших вооружений и техники для стран ОДКБ - все это работает, работает достаточно эффективно... Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
